Sosyal medya hesaplarını birkaç ay önce kapatan Karaaslan’ın, 23 Mart 2026’da İstanbul’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kendine özgü tarzı ve enerjik paylaşımlarıyla dikkat çeken genç fenomen, özellikle günlük hayatından kesitler sunduğu videolarıyla biliniyordu. Aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Karaaslan, bu yönünü içeriklerinde sıkça yansıtıyor ve samimi tavırlarıyla takipçilerinin sevgisini kazanıyordu.

Vefat haberinin ardından sosyal medyada, özellikle X (Twitter) platformunda çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı paylaşımlarda intihar ihtimali öne sürülse de, bu yönde resmi makamlardan ya da ailesinden yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ölüm sebebiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.