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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Brooke George ile William Treeby’nin tanışıklığı Facebook üzerinden başladı.

Bir süre internet üzerinden iletişim kuran ikilinin ilişkisi, George’un Dubai’ye yaptığı ziyaretle farklı bir boyuta taşındı. İlk seyahatinde Treeby ile yüz yüze görüşen George için özel bir fotoğraf çekimi de düzenlendiği belirtildi.

İddialara göre olaylar, George’un Dubai’ye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret sırasında yaşandı. Hukuki destek kuruluşu Detained in Dubai tarafından yapılan açıklamada, Treeby’nin George’un pasaportuna el koyarak ülkesine dönmesini engellediği ileri sürüldü.

Aynı açıklamada, Treeby’nin genç kadına önce araç içerisinde, ardından yaşadığı dairede fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kuruluşun CEO’su Radha Stirling ise George’un saldırıdan korunmak amacıyla mutfaktan aldığı bıçakla karşılık verdiğini savundu.

Yaşanan arbede sırasında William Treeby’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtilirken, olay sonrası havaalanında gözaltına alınan Brooke George’un Bur Dubai Hapishanesi’nde tutulduğu aktarıldı. Hakkındaki cinayet davasının sürdüğü genç fenomenin, suçlu bulunması halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.