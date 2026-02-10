Uluslararası Af Örgütü Çocukların ve Gençlerin Dijital Hakları Araştırmacısı Lisa Dittmer, “TikTok yıllardır, büyük teknoloji şirketlerinin çocukların zamanını ve dikkatini her ne pahasına olursa olsun yakalama yarışında başı çekiyor. Geç de olsa TikTok’un tasarımının bağımlılık yaptığını kabul eden bu açıklamayı olumlu değerlendiriyoruz” diyerek şu vurguyu yaptı:

“Avrupa Komisyonu artık acilen bu suistimali durdurmak ve çocuklara, gençlere ve yetişkinlere daha güvenli bir çevrimiçi ortam sağlamak amacıyla çıkarılan Dijital Hizmetler Yasası’nı uygulamaya istekli ve muktedir olduğunu göstermeli.

Çocukların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik güncel tartışmalar devam ederken, devletler çocukların dijital dünyaya katılma haklarını da korumakla yükümlü olduklarını hatırlamalı. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için, çocukların haklarını kısıtlamanın aksine, Dijital Hizmetler Yasası gibi yasaları etkili bir biçimde uygulamayı da içeren adımlarla önde gelen sosyal medya platformlarının toksik tasarımıyla mücadeleye odaklanmalı.”

Araştırma Bulguları ve Çağrı Komisyon, 6 Şubat’ta yayımladığı ön raporda TikTok’un bağımlılık yaratan özelliklerini yeterince incelemediğini vurguladı.

Özellikle sonsuz kaydırma ve “otopilot modu”na sokan unsurlar, kullanıcıyı ekrana kilitleyen tehlikeli tasarım örnekleri olarak işaret edildi. Platforma acilen tasarım değişikliği talep edildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NÜN UYARILARI

Örgütün yıllardır sürdürdüğü çalışmalar, TikTok’un özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki ciddi risklerini defalarca kanıtladı. Aşırı kişiselleştirilmiş “Senin İçin” akışı, kullanıcıları toksik içerik döngüsüne hapseden “kara delik etkisi” yaratıyor. Fransa’da Ekim 2025’te tamamlanan araştırma ise daha çarpıcı. Araştırma, TikTok’un ruhsal sağlık içerikleri arayan gençleri kendine zarar verme, intiharı romantize etme ve hatta intihar yöntemlerini anlatan içerik sarmallarına yönlendirdiğini ortaya koydu.