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Kaynak: İHA

Bursa’da sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın sırasında tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Merve A.’nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, 21 Nisan’da Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre TikTok’ta canlı yayın yapan Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Merve A.’nın Gülcan Ö.’yü darbederek yere düşürdüğü ve ardından kesici aletle saldırdığı öne sürüldü. Saldırı sırasında canlı yayının devam ettiği iddia edildi.

YÜZÜNDEN, GÖĞSÜNDEN VE KULAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüz, göğüs ve kulak bölgesinden yaralanan Gülcan Ö., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayda kullanıldığı belirtilen bıçağa el koyarken, Merve A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve karşılık verdiğini ileri sürdü.

“6 AYLIK HAMİLEYİM, ENFEKSİYON KAPTIM”

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gülcan Ö. ve tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Merve A. ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyleyen Merve A., 6 aylık hamile olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Sanık, enfeksiyon kaptığını ve bebeğinin sağlığı nedeniyle serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin hamileliğini ve sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Avukat ayrıca Merve A.’nın bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğunun daha bulunduğunu belirtti.

MAĞDUR TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Gülcan Ö. ise sanığı olay sırasında tahrik etmediğini savunarak Merve A.’nın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme, Merve A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.