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Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında bulunan ve Türkmenler için büyük manevi öneme sahip Altunköprü Şehitliği'nde kapsamlı restorasyon çalışması başlattı. Yıllardır bakım bekleyen şehitlikte yürütülen çalışmalar, bölgedeki Türkmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ŞEHİTLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN YIPRANIYORDU"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Büro Başkanı Zeki İbrahim Şeyha, restorasyon çalışmaları nedeniyle TİKA'ya teşekkür ederek, Altunköprü Katliamı Şehitliği ve anıtının 2003 yılında inşa edildiğini, o tarihten bu yana kapsamlı bir yenileme yapılmadığını söyledi.

Türkmenler için şehitliğin büyük manevi değer taşıdığına dikkat çeken Şeyha, "Şehitlik her geçen gün daha da yıpranıyordu. Sağ olsun TİKA restorasyon çalışması başlattı. Altunköprülüler ve Türkmenler için bu şehitlik son derece değerli." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YENİ ANIT DETAYLARI

Restorasyon kapsamında şehitliğin çevre düzenlemesi yapılırken, ziyaretçiler için oturma alanları oluşturuluyor. Ayrıca katliamda hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yer aldığı mermer levha da anıtın merkezine yerleştiriliyor.

Şeyha, projeye katkı sunan Irak Türkmen Cephesi'ne de teşekkür ederek, TİKA'nın Irak'ta yürüttüğü çalışmaların Türkmen toplumunda büyük takdir gördüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARDAN TİKA'YA TEŞEKKÜR

Altunköprü sakini Ahmet Zeki de uzun yıllardır ihmal edilen şehitliğin yeniden ayağa kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zeki, "Uzun yıllardır bu şehitlik ihmal edilmişti. Sağ olsun TİKA, Türkmen şehitlerini unutmayıp burada restorasyon başlattı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bölgede birçok tarihi yapı ve kamusal alanın da bakım ve restorasyona ihtiyaç duyduğunu belirten Zeki, benzer projelerin devam etmesini temenni etti.

ALTUNKÖPRÜ KATLİAMI'NIN ACISI UNUTULMUYOR

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, Körfez Savaşı'nın ardından 28 Mart 1991'de Kerkük'ün kuzeyindeki Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletti.

Türkmenler, her yıl 28 Mart'ta Altunköprü Şehitliği'nde düzenlenen törenlerle katliamda yaşamını yitirenleri anarken, TİKA tarafından başlatılan restorasyon çalışmasının şehitliğin manevi değerini gelecek nesillere taşıması hedefleniyor.