Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, polislere "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" verdi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA koordinasyonunda, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı heyeti tarafından verilen, Gambiya'da güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programı 15 gün sürdü.

Gambiya Polis Teşkilatına bağlı Polis Müdahale Birimi bünyesinde görev yapan 65 erkek ve 35 kadın polise, toplumsal olaylara müdahale, kalabalık yönetimi, kamu düzeninin korunması, taktik hareket tarzları, olaylara ölçülü ve etkili müdahale ile insan haklarına dayalı güvenlik yaklaşımı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Programın kapanış ve sertifika töreni 15 Mayıs'ta düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Polis Teşkilatı üst düzey temsilcileri, emniyet yetkilileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Oba, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gambiya ile güvenlik alanındaki teknik işbirliği ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Oba, iki ülke arasındaki ilişkilerin somut örneklerinden birinin güvenlik alanındaki işbirliği olduğunu kaydetti.

Polis Müdahale Birimi ve Taktik Destek Birimi'nden sorumlu Polis Genel Müdür Yardımcısı Adeline Basangeh da Türkiye ile Gambiya polis teşkilatları arasında uzun süredir devam eden işbirliğine dikkati çekti.

Basangeh, VIP koruma, meskun mahal operasyonları ve toplumsal olaylara müdahale gibi alanlarda düzenlenen eğitimlerin Gambiya polisinin kurumsal kapasitesine katkı sağladığını söyledi.

Gambiya Polis Genel Müdürü'nü temsilen törene katılan İdari İşlerden Sorumlu Polis Genel Müdür Yardımcısı Ebrima Bah da eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı eğitmenleri tebrik etti.

Bah, eğitim alan personelin kamu düzenini koruma, olaylara profesyonel müdahale ve temel haklara saygılı kolluk hizmeti sunma konusunda daha donanımlı hale geldiğini ifade etti.

Eğitim alan polisler, törende, toplumsal olaylara müdahale senaryosu çerçevesinde uygulamalı gösteri yaptı.

Gösteride kalabalık kontrolü, olaylara kademeli müdahale, gözaltı prosedürleri ile toplumsal olaylarda kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin eğitim süresince edinilen beceriler sergilendi.

Tören, eğitimi tamamlayan 100 polise sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.