Tiger Woods'un eski sevgilisi Rachel Uchitel, 1 milyon dolarlık elmaslarla üçüncü kez gelin oldu: Palm Beach'te muhteşem düğün: 120 kadın skandalının kahramanı

ALFA ERKEK" İLE TAZE BAŞLANGIÇ

11 Eylül saldırılarında nişanlısını kaybeden ve iki başarısız evlilik yaşayan Uchitel, Dan Donovan'la bir flört uygulamasında tanıştıklarını açıkladı. Donovan'ı "kaba olmayan bir alfa erkek" diye nitelendiren Uchitel, şöyle konuştu:"49 yaşındaydım ve artık umudumu kesmiştim. Ama Dan hayatıma önce bir dost olarak girdi, kızımla harika bir bağ kurdu. Şimdi kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu düğün, bizim hikayemiz için yeni bir başlangıcı simgeliyor."