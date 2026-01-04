Tiger Woods'un eski sevgilisi Rachel Uchitel, 1 milyon dolarlık elmaslarla üçüncü kez gelin oldu: Palm Beach'te muhteşem düğün: 120 kadın skandalının kahramanı

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods’un 120 kadınla aldatma itirafını tetikleyen ve spor tarihinin en büyük skandallarından birine damga vuran Rachel Uchitel, Palm Beach'te gerçekleşen peri masalı gibi bir düğünle evlendi. 1 milyon dolarlık mücevherleri ve yıldız dolu davetlileriyle göz kamaştıran Uchitel, "Son kez evleniyorum" diyerek yeni bir sayfa açtı.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, bir zamanlar Tiger Woods'la yaşadığı gizli ilişkiyle küresel gündemi sarsan ve golfçünün eşinden boşanmasına yol açan itirafların fitilini ateşleyen Rachel Uchitel, güvenlik şirketi CEO'su Dan Donovan'la muhteşem bir törenle evlendi. 50 yaşındaki podcast yayıncısı Uchitel, Palm Beach'teki evinde düzenlenen yılbaşı temalı düğünde lüksten ödün vermedi.
120 KADINLIK İTİRAFIN İLK ZİNCİRİYDİ
Rachel Uchitel adı, 2009'da Tiger Woods'un "ilk metresi" olarak hafızalara kazındı. İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü golfçü, eşiyle birlikte Uchitel'in de yer aldığı 120'den fazla kadınla aldattığını kabul etmek zorunda kaldı; bu süreç pahalı bir boşanma ve tedavi dönemiyle sonuçlandı. Yıllar sonra Uchitel, geçmişin yükünden kurtularak kendi "mutlu sonunu" duyurdu.
1 MİLYON DOLARLIK GELİN: HER DETAYDA MÜKEMMELLİK PEŞİNDE
Üç gün süren kutlamaların doruk noktası nikah töreninde Uchitel, Nini Jewels ve saat uzmanı Moshe Haimoff imzalı, toplam 1 milyon dolar değerindeki elmaslarla parladı. Oksana Mukha imzalı gelinliği giyen Uchitel, "Can't Help Falling In Love" şarkısı eşliğinde nikah masasına yürüdü.
Mükemmeliyetçi kişiliğiyle tanınan gelin, hazırlıklar sırasında standartlarını karşılamayan iki organizatörü kovduğunu açıklayarak, "Ben bir New Yorkluyum ve standartlarım çok yüksek. Bu benim son düğünüm olacak, her şeyin kusursuz olmasını istedim" dedi.
ÜNLÜLERİN "GERİ DÖNÜŞ KOÇU" TÖRENİ YÖNETTİ
Düğünün en çarpıcı unsurlarından biri nikahı kıyan kişiydi. Oprah Winfrey ve Robert Downey Jr. gibi yıldızlarla çalışan, "ünlülerin geri dönüş koçu" Tim Storey, yakın arkadaşı Uchitel'in bu anlamlı gününde officiantlık yaptı. 130 konuk arasında Jill Zarin, Kelly Dodd ve Bam Margera gibi reality TV yıldızları bulundu."
ALFA ERKEK" İLE TAZE BAŞLANGIÇ
11 Eylül saldırılarında nişanlısını kaybeden ve iki başarısız evlilik yaşayan Uchitel, Dan Donovan'la bir flört uygulamasında tanıştıklarını açıkladı. Donovan'ı "kaba olmayan bir alfa erkek" diye nitelendiren Uchitel, şöyle konuştu:"49 yaşındaydım ve artık umudumu kesmiştim. Ama Dan hayatıma önce bir dost olarak girdi, kızımla harika bir bağ kurdu. Şimdi kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu düğün, bizim hikayemiz için yeni bir başlangıcı simgeliyor."
Kutlamalar, Donovan'ın 48 metrelik lüks yatındaki tur ve The Breakers otelindeki karşılama partisiyle noktalandı. Rachel Uchitel ihtişamlı bir hayata adım atarken, skandalın diğer başrolü Tiger Woods ise Vanessa Trump'la ilişkisiyle manşetlerde.
RACHEL UCHİTEL KİMDİR?
Rachel Uchitel, 29 Ocak 1975'te Alaska'nın Anchorage şehrinde doğmuş Amerikalı bir medya kişiliği, podcast yayıncısı ve eski gece kulübü yöneticisidir.
11 Eylül 2001 saldırılarında nişanlısı James Andrew O'Grady'yi kaybedince, nişanlısını ararken çekilen fotoğrafı dünya medyasında ikonik hale geldi.
Kariyerinde Bloomberg TV'de prodüktörlük, Las Vegas ve New York'taki ünlü gece kulüplerinde VIP yöneticiliği yaptı.2009'da evli golf efsanesi Tiger Woods ile ilişkisi ortaya çıkınca spor tarihinin en büyük skandallarından birinin merkezinde yer aldı → Woods'un 120'den fazla kadınla aldattığını itiraf etmesine ve boşanmasına yol açtı.Bu olay sonrası NDA imzaladı, 2010'da Celebrity Rehab with Dr. Drew programına katıldı.
Daha önce iki evlilik yaptı:
2004-2005 Steven Ehrenkranz
2011-2014 Matt Hahn (bir kızı var: Wyatt Lily, 2012 doğumlu)
Güncel olarak "Miss Understood with Rachel Uchitel" adlı podcast'i sunuyor ve medya figürleriyle röportajlar yapıyor.
31 Aralık 2025'te Palm Beach'te güvenlik şirketi CEO'su Dan Donovan ile muhteşem bir yılbaşı düğünüyle evlendi.
TİGER WOODS KİMDİR?
Tiger Woods (tam adı Eldrick Tont Woods), 30 Aralık 1975'te ABD'nin California eyaletinde doğmuş efsanevi Amerikalı profesyonel golfçüdür. Tüm zamanların en büyük golfçülerinden biri olarak kabul edilir ve golf sporunu küresel çapta popülerleştiren isim.
Kariyerinde 82 PGA Tour zaferi (Sam Snead ile rekor ortak), 15 major şampiyonluğu (Jack Nicklaus'un 18'inden sonra ikinci) bulunmaktadır. 1997'de Masters'ı kazanan en genç golfçü olmuş, 2000-2001'de "Tiger Slam" ile dört major'ı üst üste tutan ilk isimdir.
Babası Earl Woods'un etkisiyle çocukluğundan beri golf oynayan Woods, 1996'da profesyonelliğe geçti ve hızla zirveye çıktı. 2009'daki büyük skandal (çok sayıda ilişki itirafı) kariyerini sarsmış, boşanmayla sonuçlanmış olsa da 2019 Masters zaferiyle muhteşem bir geri dönüş yaptı
Şiddetli sakatlıklar (çoklu sırt ameliyatları, 2021 trafik kazası sonrası bacak yaralanması) nedeniyle son yıllarda sınırlı oynasa da hâlâ rekabetçi ruhunu korur.
30 Aralık 2025'te 50 yaşına giren Woods, 2026'dan itibaren PGA Tour Champions (senior tur) için uygun hale geldi; burada golf arabası kullanma izniyle daha fazla oynayabileceği konuşululuyor.
Eski eşi Elin Nordegren'den Sam (2007) ve Charlie (2009) adlı iki çocuğu vardır. 2024 sonundan beri Vanessa Trump (Donald Trump Jr.'ın eski eşi) ile ilişki yaşıyor.
Hayırseverlikte TGR Foundation ile gençlere eğitim fırsatları sunuyor, golf sahası tasarımı (TGR Design) ve kapalı lig TGL'nin kurucularından.
Ocak 2026 itibarıyla son sırt ameliyatından (Ekim 2025) iyileşme sürecinde; TGL maçlarında erken dönemde oynamasa da takımı Jupiter Links'i destekliyor. Gelecekteki dönüşü merakla bekleniyor.