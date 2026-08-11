Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetiştirilen safkan Arap koşu taylarını Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ihale ile satışa sundu.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede toplam 34 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı.

30 TAY SATILDI

İhalede satışa sunulan 34 tayın 30'u alıcı bulurken, gerçekleştirilen satışlardan 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi.

EN YÜKSEK FİYAT 3 MİLYON 600 BİN LİRA

Açık artırmada en yüksek bedelle satılan tay Bilge Çınar oldu. Safkan Arap tayı 3 milyon 600 bin liraya yeni sahibini buldu.

İhalenin en yüksek bedelle satılan diğer tayları ise Hançeroğlu (1 milyon 850 bin lira) ve Duşbara (1 milyon 700 bin lira) oldu.

"700 YILLIK KURUM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ"

İhaleye katılan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, açılış konuşmasında kurumun köklü geçmişine dikkat çekti.

Yaklaşık 700 yıllık kurum kültürünü modern yetiştiricilik anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Bülbül, son yıllarda hem tesislere hem de tayların yetiştirildiği alanlara önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AYAK UYDURUYORUZ"

Tayların daha iyi şartlarda yetişebilmesi için yatırımların sürdüğünü ifade eden Bülbül, şunları söyledi:

"Bir yıl bu tesisi yeniledik, sonraki yıl ihale usulüyle ilgili çeşitli yenilikler sunduk. Geçen yıl taylarımızın bulundukları alanlara da yatırım yaptık. Onların daha refah içinde bu süreci geçirebilmeleri için çalışıyoruz. Yaklaşık 8 asırdır sahip olduğumuz yetiştiricilik kültürünü korurken, teknolojik gelişmelere ve çağın getirdiği yeniliklere de imkanlarımız ölçüsünde ayak uydurmaya devam ediyoruz."