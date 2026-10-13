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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2023 ve 2024 yıllarına ait hesapları detaylı şekilde incelenerek ibra edildi. Komisyonda sunum yapan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, kuruluşun ülke genelinde 17 işletme, 3,3 milyon dekar tarım arazisi ve 8 bin personelle çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı.

SERTİFİKALI TOHUM VE DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE REKOR RAKAMLAR

TİGEM'in bitkisel ve hayvansal üretimdeki gücüne dikkat çeken Gezginç, tamamı sertifikalı tohum olmak üzere 2023'te 392 bin ton, 2024'te 297 bin ton ve 2026'da ise toplam 380 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gezginç, "2023'te 115 bin ton, 2024'te 140 bin ton, 2025'te 115 bin ton ve 2026'da da 233 bin ton hedefle çiftçilerimize tohumluk teminine devam etmekteyiz" dedi.

Sığırcılık ihtisas alanı olarak 14 işletmede 6 ırk üzerine faaliyet gösterdiklerini belirten Gezginç, damızlık sığır varlığının 2012'de 21 bin başken, 2022'de 28 bin başa, 2025'te 50 bin başa ve 2026'da da 75 bin başa ulaştığını bildirdi. Yetiştiricilere her yıl ortalama 5 bin baş damızlık sığır dağıtıldığını, bu sayının 2025'te 10 bine çıktığını söyleyen Gezginç, bu yılki hedefin ise 30 bin olarak belirlendiğini kaydetti.

"DAMIZLIK KOYUN SATIŞIMIZ BU YIL 45 BİNE ÇIKARILACAK"

Geçen yıl başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi detaylarını paylaşan Gezginç, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından angus ve hereford ırklarında 63 bin baş dişi hayvan getirildiğini söyledi. Bu hayvanların 31 bin başının Iğdır Kazım Karabekir, 28 bin başının Şanlıurfa Ceylanpınar ve 4 bin başının 3 farklı işletmeye alındığını belirten Gezginç, bugüne kadar 10 bin 46 yetiştiriciye çağrı yapılarak 25 bin 101 baş hayvan dağıtıldığını belirtti.

Damızlık koyun yetiştiriciliğinin 10 işletmede 11 yerli ve milli ırkla sürdüğünü belirten Gezginç, "2012'de 114 bin baş olan damızlık koyun varlığımız 2025'te 273 bin başa çıkarılmış ve yıllık ortalama 20 bin olan satış sayımız 2025'te 26 bine çıkarken, bu yıl da 45 bine çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı. Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında ise haziran sonu itibarıyla 26 bin 200 damızlık koyun dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca Türkiye'deki safkan Arap atı yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi veren Gezginç, 3 işletmede 1500 hayvan varlığıyla faaliyet gösterdiklerini ve yarış sahalarında koşan Arap atlarının yüzde 22'sinin TİGEM yetiştirmesi olduğunu, elde edilen ikramiyelerin de yüzde 30'unun bu atlar aracılığıyla kazanıldığını bildirdi.

TARIMSAL HASILA VE DÖNEM KÂRI AÇIKLANDI

Tarımın stratejik öneminin arttığına dikkat çeken Gezginç, 2023'te 6,5 milyar lira olan tarımsal hasılanın 2024'te 8,6 milyar liraya ve 2025'te 12,9 milyar liraya çıktığını duyurdu. Alınan tedbirler ve tasarruflar sonucu dönem kârının 2023'te 1,6 milyar lira, 2024'te 1,2 milyar lira ve 2025'te 880 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

KAYIP ATLAR VE CEYLANPINAR FISTIK İHALESİ İDDİALARINA YANIT

Görüşmelerin ardından vekillerin sorularını yanıtlayan Gezginç, Malatya'daki kayıp at iddialarına ilişkin atların 19'unun işletmeden kaçtığını, 6'sının ise trafik kazasında telef olduğunu açıkladı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesindeki fıstık ihalesi iddialarına da açıklık getiren Gezginç, firmanın açık ihalede en yüksek fiyatı vererek kazandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"TİGEM'in bu iş dahil 139 ihalesinin 138'inin kefalet senedinde herhangi bir problem yaşanmamış, bu arkadaşta böyle bir sorun ortaya çıkmıştır. Kefalet senedini veren aracı firmanın ya da firmanın ruhsatı iptal edildiği için senet boşa düştü. Alacağımızı tahsil edemiyoruz. Hem ihaleyi alan firmaya hem aracı firmaya hem de sigortayı yapan ana firmaya suç duyurusunda bulunduk ve dava açtık."

Tüm sunum ve yanıtların ardından TİGEM'in 2023-2024 yıllarına ait hesapları oy birliği/görüş birliği ile ibra edildi.