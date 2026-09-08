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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 6 ay süreyle istihsal edilecek 20 bin kilogram karkas sığır etini satışa çıkaracak.

İHALE 16 EYLÜL’DE YAPILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre satış, bir parti halinde ve kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, 16 Eylül saat 14.00’te işletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede karkas sığır eti için kilogram başına muhammen fiyat 400 lira, toplam muhammen tutar 8 milyon lira olarak belirlendi. Geçici teminat tutarı ise 400 bin lira olacak.

ŞARTNAME NEREDEN ALINACAK?

İhaleye ilişkin şartname, TİGEM’in Ankara’daki adresi, Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve TİGEM’in internet sitesindeki “İhaleler” bölümünden görülebilecek.

1687 TON HUBUBAT SAPI İÇİN DE İHALE

Öte yandan TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1687 ton hububat sapının balyalanması, yüklenmesi, taşınması ve istiflenmesi için hizmet alımı ihalesi düzenleyecek.

Bu ihale 14 Eylül saat 12.00’de işletmenin toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılacak isteklilerin, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekecek.