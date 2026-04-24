Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti TİGEM’e bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait olan toplam 600 baş Bafra ırkı reforme küçükbaş hayvan, partiler halinde satışa sunulacak.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Piyasa değerleri ve mevcut kondisyonları üzerinden hesaplanan ihalenin finansal çerçevesi şu şekilde belirlendi:

Toplam Muhammen Bedel: 7.221.250 TL

Toplam Geçici Teminat: 361.062,50 TL

İhale Usulü: Açık Artırma

TARİH VE YER BELİRLENDİ

Söz konusu ihale, 29 Nisan Çarşamba günü ilgili işletme müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen paydaşlar ve üreticiler; ihale şartnamesine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün merkez birimlerinden, ilgili işletmeden veya kurumun resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.