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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 3 bin 615 reforme küçükbaş hayvanın satışı için ihale düzenleyecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre küçükbaş hayvanlar, 20 parti halinde ve canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

İHALE 27 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

İhale, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00'de TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılacak 3 bin 615 reforme küçükbaş için toplam muhammen bedel 49 milyon 252 bin 800 lira olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan alınacak geçici teminat tutarı ise 2 milyon 462 bin 640 lira olacak.

HAYVANLAR 20 PARTİ HALİNDE SATILACAK

TİGEM'in ilanına göre satış, 3 bin 615 küçükbaş hayvanın tamamının tek seferde satılması yerine 20 ayrı parti halinde gerçekleştirilecek.

Satış işlemlerinde hayvanların canlı ağırlıkları esas alınacak ve açık artırma yöntemi uygulanacak.

İHALE ŞARTNAMESİNE NEREDEN ULAŞILACAK?

İhaleye ilişkin şartname, TİGEM'in internet sitesi veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden görülebilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, satış koşulları ve diğer ayrıntılar için şartnameyi inceleyebilecek.