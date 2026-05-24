Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde gıda israfının önüne geçilmesi amacıyla önemli bir bilinçli tüketim çağrısı yaptı. TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, alışverişlerin sadece ihtiyaç odaklı planlanması ve artan yemeklerin doğru yöntemlerle saklanması durumunda, hem aile bütçelerinin hem de gezegenin doğal kaynaklarının korunacağını ifade etti.

"KAMPANYALARA ALDANIP İHTİYACINIZDAN FAZLASINI ALMAYIN"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, bayram ve tatil dönemi öncesinde alışveriş ve tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bayram sofralarının bereketini gölgeleyen israfın engellenmesi için şu can alıcı tavsiyelerde bulunuldu:

"Alışverişe çıkılmadan önce mutlaka eksik listesi hazırlanmalı, "indirimde" ya da "kampanyada" olduğu gerekçesiyle ihtiyaç dışı ürünler sepete doldurulmamalıdır. Gıda etiketlerindeki Son Tüketim Tarihi (STT) gıdanın güvenliğini, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ise kalitesini temsil eder; bu nedenle kalitesini koruyan ancak TETT’si geçen ürünler hemen çöpe atılmamalıdır. Market raflarında son kullanma tarihi yaklaşan gıdaları tercih etmek, o ürünlerin reyonda ziyan olmasını önler ve israf zincirini kırar. Ayrıca, misafirler için fazla pişirilen yemekleri çöpe dökmek yerine porsiyonlara ayırarak dondurucuda saklamak, hem emeği hem de dünya kaynaklarını muhafaza etmenin en etkili yoludur."

"GIDA ÇÖPE GİTTİĞİNDE SU, EMEK VE ENERJİ DE YOK OLUYOR"

Gıda israfının önlenmesinde üreticiden lojistik sektörüne kadar zincirin her halkasının sorumluluk taşıdığını belirten TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, ziyan edilen her lokmanın dünyaya ağır bir bedeli olduğunu dile getirdi.

Bir gıdanın üretim safhasında tüketilen su, emek, enerji ve zamanın, o gıdanın çöpe atılmasıyla tamamen heba olduğuna dikkat çeken Tibukoğlu, bu durumun havaya salınan metan gazıyla iklim krizini de tetiklediğini vurguladı. Tarladan sofraya uzanan süreçte herkesin payı olduğunu hatırlatan Tibukoğlu, bu bayram döneminde ve sonrasında "İsrafa ortak olma." mottosuyla hareket ederek bütçenin ve dünyanın korunabileceğini, bilinçli tüketimin geleceğe bırakılacak en değerli bayram mirası olduğunu sözlerine ekledi.