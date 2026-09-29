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Kaynak: İHA

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ticari taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan araç, Yörük Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla durduruldu. Takside gerçekleştirilen detaylı aramada, arka koltuğa gizlenmiş bir poşet içerisinde 132,32 gram metamfetamin ile 25,29 gram taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.K. ile araçta yolcu konumunda bulunan E.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan K.K. ve E.İ., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.