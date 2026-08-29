Kaza, Çayırdam-Başyurt mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 16 AEG 483 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazanın ardından araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin otomobil içerisinde mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı ile diğer 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçe hastanelerine götürüldü. Yaralıların tedavisine başlandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.