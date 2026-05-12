ADALET BEKLEYEN BİR ANNE VE YARIM KALAN BİR YARIN

İstanbul Ümraniye’de yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın, 29 Mart günü soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde yaşadıkları, tıpta ihmal iddialarını gündeme getirdi. Yıldız'ın, alerjisi olduğunu beyan etmesine rağmen uygulanan serum sonrası hayatını kaybetmesi, "merdiven altı sağlık hizmeti" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"İLAÇLARA KARŞI ALERJİM VAR" UYARISI DİKKATE ALINMADI MI?

Ailenin ve görgü tanıklarının iddiasına göre Gamze Yıldız, kayıt esnasında ve tedavi öncesinde defalarca penisilin alerjisi olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen serumun bir doktor kontrolünde değil, bir laboratuvar teknikeri tarafından hazırlandığı, serumun içine Yıldız'ın bünyesinin kaldıramayacağı 6 farklı ilaç eklendiği öne sürüldü.

SKANDALLAR ZİNCİRİ: DOKTOR YOK, MÜDAHALE TESADÜFİ

Olay anına ilişkin iddialar kan dondurucu boyutta. İddiaya göre, Yıldız fenalaştığında tıp merkezinin nöbetçi doktoru hastayı hiç görmedi. Genç kıza ilk müdahaleyi, o sırada tesadüfen merkezde bulunan başka bir hastanenin doktoru yaptı. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğinde ise Yıldız'ın yanlış ve eksik entübe edildiği fark edildi.

ACILI BABANIN TEHDİT İDDİASI: SİLAHLA KOVULDUK

Baba Neytullah Yıldız, olayın ardından bilgi almak için gittikleri tıp merkezinde silahlı kişiler tarafından "Sizi vururuz" denilerek tehdit edildiklerini iddia etti. Babanın asıl isyanı ise merkezin hala açık olmasına: “Burası hala kapanmadı, Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok” dedi.

ANNENİN FERYADI: KARINCALARI BESLİYORUM

Anne Suna Doğantekin, kızının ne kadar dikkatli ve hayvansever bir insan olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu: “Kızım o kadar iyiydi ki, çok hayvan severdi. Kızımın toprağına sarılıyorum, kızımın toprağında karıncaları besliyorum. Benim kızımı aldılar benden, ben de onların ceza almasını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalsın istemiyorum. Burada daha önceden de acayip şeyler olmuş” dedi.

Olay saatlerine ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin sonradan değiştirildiğini düşündüklerini ifade eden aile, "Başka Gamzeler ölmesin" diyerek yetkililerin gereken cezayı alması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

GÖZLER ADLİ TIP RAPORUNDA

Tıp merkezi yönetiminin "isteyerek olmadı" savunmasına karşılık aile, hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan kesin ölüm nedeni raporu, ihmaller zincirinin hukuki boyutunu netleştirecek.