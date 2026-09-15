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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güvenli okul alışverişinin bilinçli tercihle başladığı belirtildi.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı vurgulanan açıklamada, kırtasiye alışverişlerinde güvenli ürünlerin ve güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Çocukların sağlığı ve güvenliği için alışverişlerde güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ürünlerde üretici ve ithalatçı bilgilerinin, kullanım talimatının, yaş uyarılarının ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi istendi.

Ayrıca alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının, şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasının önem taşıdığı belirtildi.

BAKANLIKTAN VELİLERE BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ ÇAĞRISI

Açıklamada, güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluştuğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının çocukların sağlığını ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu ve veliler güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet edildi.