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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı; sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında sosyal medyadaki denetimlerini sıkılaştırdı. Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok üzerindeki gayrimenkul ve otomotiv ilanları mercek altına alındı.

152 GALERİ VE EMLAKÇIYA 15,2 MİLYON TL CEZA

Bakanlık tarafından yürütülen son incelemelerde, mevzuata aykırı ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine 7 milyon lira ceza kesildi. Böylece EİDS kapsamında ceza uygulanan işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı ise 15,2 milyon liraya yükseldi.

META VE TİKTOK'A MİLYONLUK YAPTIRIM

EİDS sistemine entegre olmayan ve kimlik/yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen dev sosyal medya platformları da cezadan kaçamadı:

Meta Platformuna 20 milyon lira idari para cezası uygulandı. (Meta'ya bu kapsamda uygulanan toplam ceza 36,2 milyon TL'ye ulaştı.) TikTok'a 4 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. İlanlarda artık fiyat yazmak zorunlu.

Bakanlık açıklamasında, sosyal medya paylaşımlarında fiyat bilgisine yer verilmemesinin tüketici mağduriyeti yarattığı vurgulandı.

Bundan sonra sosyal medyada taşınmaz veya taşıt ilanı paylaşacak emlakçı ve galerilerin; EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısını eklemesi, fiyat bilgisini açıkça yazması, görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilandaki araç veya mülkle birebir aynı olması zorunlu hale getirildi.