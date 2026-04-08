Türkiye’de yatırım planı uzun süredir gündemde olan Çinli otomotiv üreticisi BYD ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Altaylı, şirketin yatırım taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

Altaylı’nın aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı’nın BYD’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza kesmesi gündemde. Söz konusu iddianın gerekçesi olarak, şirketin Türkiye’de kurmayı planladığı üretim tesisine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösteriliyor.

BYD, Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırım yaparak fabrika kurmayı taahhüt etmişti. Ancak aradan geçen sürede tesisle ilgili somut bir adım atılmadığı belirtiliyor.

Şirketin Türkiye’de vergi avantajlarından yararlanmasına rağmen yatırım sürecinde ilerleme kaydedilmemesi, yetkililerin tepkisini çekti. Bu süreçte BYD’ye verilen araç satış kotasının artırılmadığı ve satışlarda düşüş yaşandığı da ifade ediliyor.

Öte yandan şirketin, yatırımın gecikmesinin kendi kontrolü dışında geliştiğini ve Çin hükümetinden gerekli onayın alınamadığını öne sürdüğü belirtiliyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaya göre yatırımın gerçekleşmemesi halinde BYD’nin yüksek tutarlı bir cezayla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.