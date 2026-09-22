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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Ordulu Adem Başar, memleketinde iş dünyasının iki önemli kuruluşu OTSO ve Ordu Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Ordu programı kapsamında kentte iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

İLK DURAK OTSO

Başar, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek OTSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel ve Meclis Başkanı Necat Avcı ile görüştü.

Ziyarette Başar’ı ağırlayan OTSO yönetimi, İç Ticaret Genel Müdürü’ne ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

TİCARET BORSASI’NI DA ZİYARET ETTİ

İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’ın Ordu’daki bir diğer durağı ise Ordu Ticaret Borsası oldu. Başar’ı burada Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman ile Genel Sekreter Birol Öztürk ağırladı. Borsa yönetimi de hemşerileri Adem Başar’a gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.