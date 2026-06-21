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Kaynak: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan listelere göre, mayıs ayında 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi.

FARKLI ALANLARDA YENİ İZİNLER VERİLDİ

Aynı dönemde 6 firmaya yurt içi satış ve teslim izin belgesi verilirken, 1 firma için de hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Bu belgeler, firmaların üretim ve ticaret faaliyetlerini destekleyen önemli araçlar arasında yer alıyor.

12 BELGENİN İPTALİ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan firma talebine bağlı olarak 12 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Veriler, dahilde işleme rejimi kapsamında firmaların dış ticaret faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda belge güncellemeleri ve iptallerin de devam ettiğini ortaya koydu.