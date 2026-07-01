Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda tüketicileri aldatıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye imza attı. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yapay zeka içeriklerinden hedefli reklamcılığa kadar dijital pazarlama dünyasında birçok kuralı yeniden belirliyor.

YAPAY ZEKA REKLAMLARINA ŞEFFAFLIK ŞARTI

Yeni düzenlemeyle birlikte, gerçek bir insandan ayırt edilmesi zor olan yapay zeka destekli dijital karakterlerin reklamlarda kullanılması durumunda, bu durumun tüketiciler tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Reklamlarda, içeriğin yapay zeka ile üretildiğine dair net bir uyarının yer alması gerekecek. Ayrıca, gerçek bir kişinin yapay zeka ile oluşturulmuş dijital ikizinin, bir ürünü bizzat deneyimlemiş veya tavsiye ediyormuş gibi yansıtılması tamamen yasaklanıyor.

INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA REKLAM İBARESİ ZORUNLU OLUYOR

Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) ücretsiz ürün, indirim, nakit ödeme veya sponsorlu etkinlik katılımı gibi bir menfaat karşılığında yaptığı tüm paylaşımlarda reklam yapıldığı açıkça beyan edilecek. Kullanıcıların ilk bakışta görebileceği alanlarda "Reklam", "Tanıtım" veya sponsor olan marka belirtilerek "tarafından sağlandı" gibi ifadelerin kullanılması mecburiyeti getiriliyor.

E-ticaret ve şikayet platformlarındaki kullanıcı deneyimlerine yönelik de adımlar atıldı. Şikayet sitelerinde satıcıların olumsuz yorumlara geri dönüş süresi 72 saatten 48 saate indirilirken, e-ticaret platformlarında yalnızca ürünü gerçekten satın aldığı doğrulanan kişilerin yorum yapmasına izin verilecek.

İNDİRİM HESAPLAMALARINDA 10 GÜN KURALI

Fiyat indirimlerine yönelik reklamlarda yanıltıcı algıların önüne geçilmesi için indirim öncesi referans fiyat süresi değiştirildi. Bir ürünün indirimden önceki fiyatı belirlenirken, kampanyadan önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Daha önce 30 gün olan bu süre 10 güne çekilirken; sepet indirimleri ile "2 alana 1 bedava" gibi koşullu satış kampanyaları da bu kuralların kapsamına alındı.

Çevresel iddialar barındıran reklamlarda ise "Doğa Dostu" veya "Yeşil" gibi genel ifadelerin somut bir kanıt ve yetkili kurumlardan alınmış belge olmaksızın kullanılması yasaklanıyor.

HEDEFLİ REKLAMCILIKTA KULLANICI KONTROLÜ VE ÇOCUKLARA KORUMA

Reklam verenler, kullanıcılara gösterilen hedefli reklamların hangi kriterlere dayanarak karşılarına çıkarıldığını ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açıkça belirtmekle yükümlü olacak. Düzenleme kapsamında, çocukların kişisel verilerine dayalı profilleme yapılması ve çocuklara yönelik hedefli reklam faaliyetlerinde bulunulması ise tamamen yasaklanıyor.