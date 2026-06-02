Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Devre tatil ve devre mülk sistemleri, her bütçeye uygun seçenekler sunması, yılın farklı dönemlerinde kullanılabilmesi ve cazip fiyat avantajları nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların uyguladığı yanıltıcı satış yöntemleri, tüketicilerin mağdur olmasına neden olabiliyor.

Ticaret Bakanlığı'na son dönemde ulaşan başvurularda, geçmişte devre mülk satın alan tüketicilerin mevcut taşınmazlarını satma vaadiyle arandığı, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek kendilerinden vekâletname alındığı veya yeni sözleşmeler imzalatıldığı tespit edildi. Bazı durumlarda, tüketicilerin bilgisi dışında vekâletnameler kullanılarak tapu devir işlemleri gerçekleştirildiği, ayrıca devre tatil adı altında yeni bağımsız bölümlerin satıldığı belirlendi.

Bakanlık açıklamasına göre, mağdurlar para iadesi almak veya tapularını iptal ettirmek amacıyla şirketlerle yeniden iletişime geçtiğinde de benzer yöntemlerle ikinci kez satış işlemlerine yönlendirilebiliyor. Bu süreçte tüketicilere senet imzalatıldığı ve ek ödemeler talep edildiği, böylece mağduriyetin katlanarak arttığı ifade edildi.

BELGELERİ DİKKATLE İNCELEYİN

Süper Haber'in haberine göre, yetkililer, bu tür yöntemlerle karşılaşan tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgeleri mutlaka dikkatlice okumaları gerektiğini vurguluyor. Belgelerde yer alan hükümlerin, kendilerine sözlü olarak vaat edilen koşullarla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ayrıca 62 firma hakkında yapılan denetimler sonucunda toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Üç firma hakkındaki inceleme ve denetim süreçleri ise devam ediyor.

ÖN BİLGİLENDİRME VE CAYMA HAKKI

Mevzuata göre, devre tatil satışlarında tüketiciye sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce önemli bilgileri içeren ön bilgilendirme formunun verilmesi zorunlu bulunuyor.

Tüketiciler, devre tatil sözleşmelerinde sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabiliyor. Tapu devri içeren sözleşmelerde cayma bildiriminin noter aracılığıyla yapılması gerekirken, yalnızca kullanım hakkının devredildiği devre tatil sözleşmelerinde yazılı bildirim yeterli oluyor.