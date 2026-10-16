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Kaynak: AA / ANKA

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatleri ile sağlık ve güvenliklerini koruma amacıyla yürüttüğü incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Kurulun 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 374 sayılı toplantısında toplam 161 dosya detaylıca incelenerek karara bağlandı.

EKİM AYINDA 17,2 MİLYON TL, 9 AYDA 249 MİLYON TL CEZA

Mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası kararı verilirken, toplamda 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk 9 ayında 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği ve resen başlatılan incelemeler neticesinde aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara uygulanan toplam ceza miktarının 249 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişiklikleriyle birlikte yapay zeka ile oluşturulan içerikler, hedefli reklamlar, sosyal medya etkileyicileri (influencer) ve indirimli satış kampanyaları daha sıkı denetim altına alındı.

%75 YALANINA VE SAHTE İNDİRİMLERE YAPTIRIM

Reklam Kurulu'nun toplantısında öne çıkan başlıklardan biri de indirimli satışlar oldu. Kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinin yapıldığı, üzeri çizili fiyatlarda indirimden önceki son 10 günün en düşük fiyatının baz alınmadığı ve sadakat kartı uygulamalarında yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edilerek idari yaptırımlar uygulandı.

32 SOSYAL MEDYA HESABINA VE 9 KUYUMCUYA CEZA

Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlar maddesi (23/A) kapsamında yürütülen resen incelemelerde; maddi kazanç, indirim veya hediye karşılığında yapılan paylaşımlarda "reklam/tanıtım" ifadesini kullanmayan 32 sosyal medya hesabı hakkında durdurma cezası verildi.

Ayrıca mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle tüketicileri yanıltan 9 kuyumculuk firması hakkında da mevzuata aykırılık gerekçesiyle durdurma kararı çıktı. Bakanlık, piyasada adil rekabet ortamını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.