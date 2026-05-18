Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında nisanda 620 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 620 firmaya dahilde işleme izin, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.