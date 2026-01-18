Ticaret Bakanlığı 15 sosyal medya hesabını kapattı. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; "yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.