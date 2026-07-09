Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı üçüncü çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 seviyesine yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde 99,1 olan endeks, üçüncü çeyrekte yeniden 100 puanın üzerine çıktı.

Buna karşın ihracat beklenti endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puanlık düşüş gösterdi.

İHRACAT BEKLENTİSİNİ HANGİ UNSURLAR ETKİLEDİ?

Anket sonuçlarına göre, gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve son üç aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi endeksi yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ GERİLEDİ

Üçüncü çeyreğe ilişkin ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12,1 puanlık düşüş kaydetti.

İTHALAT BEKLENTİSİNDE FARKLI GÖSTERGELER ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın anketine göre, gelecek üç aya ilişkin birim fiyat beklentisi ile mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ithalat beklenti endeksini aşağı yönlü etkiledi.

Buna karşılık, gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi ve son üç aya ait ithalat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde artış yönünde katkı sağladı.

DIŞ TİCARETTE BEKLENTİLER FARKLI YÖNDE ŞEKİLLENDİ

Üçüncü çeyrek verileri, ihracat tarafında beklentilerin güçlenmeye başladığını, ithalat tarafında ise önceki çeyreğe kıyasla daha temkinli bir görünümün öne çıktığını ortaya koydu. Buna rağmen her iki endeksin de 100 puanın üzerinde seyretmesi, dış ticaret beklentilerinde olumlu görünümün sürdüğüne işaret etti.