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Kaynak: AA

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile iptal edilen izin belgelerine dair listeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

608 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZNİ

Açıklanan verilere göre, geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

İPTAL EDİLEN BELGELER DE AÇIKLANDI

Öte yandan, firma talebine istinaden 19 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, 1 belge de resen iptal edildi.

Yayımlanan listelerle birlikte haziran ayına ilişkin izin ve iptal süreçleri kamuoyuna duyuruldu.