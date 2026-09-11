Kaynak: AA / DHA / İHA

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını korumak ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla yılın 8 ayına ilişkin piyasa denetim verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde toplam 321 bin 911 firma ve 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere toplam 2,24 milyar lira idari para cezası kesildi.

İç ticaret denetim birimleri tarafından vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek ve tüketicilerin arz-talep dengesini olumsuz etkileyebilecek fiillere yönelik kontroller gerçekleştirildi.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK DENETİMLERİ

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimlerde 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi. Aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin lira idari para cezası uygulandı.

Fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin kesilen ceza 399 milyon 546 bin lira olurken, otomotiv sektörüne 142 milyon 630 bin lira, emlak sektörüne 39 milyon 28 bin lira, kuyum sektörüne ise 13 milyon 122 bin lira ceza kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde uygulanan idari para cezası da 91 milyon 842 bin lira olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ DE MERCEK ALTINDA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 2026 yılının 8 ayında 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi.

Aykırı eylemlerde bulunan 1342 gerçek ve tüzel kişiye toplam 771 milyon 93 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 540 milyon 144 bin lira ceza kesildi.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 218 milyon 478 bin lira, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamındaki ürün güvenliği denetimlerinde ise 12 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı.

ANKARA'DA 14,5 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen kontrollerde 229 bin 643 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 47 bin 474 firmaya toplam 777 milyon 631 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ürün bazında yapılan denetimlerde ise Ankara dikkat çekti. Başkentte 14 milyon 514 bin 943 ürün denetlendi. İstanbul'da 5 milyon 151 bin 297, Antalya'da ise 4 milyon 425 bin 23 ürün kontrol edildi. İstanbul'da aykırılık tespit edilen 123 bin 759 ürün için toplam 578 milyon 534 bin lira ceza uygulandı.

REKABET KURUMU'NDAN DA MİLYARLARCA LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında da dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Kurum tarafından 2025 yılında toplam 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin lira idari para cezası uygulandı.

2026 yılının ilk 8 ayında ise başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 248 firmaya 19 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesildi.