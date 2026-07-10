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Kaynak: AA

Depozito katılım payındaki değişiklik sonrası ürün fiyatlarında olağan dışı artış yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmek amacıyla ekipler sahaya indi.

ZİNCİR MARKETTE FATURA VE FİYAT KONTROLÜ YAPILDI

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde bulunan bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ambalajlı su ve depozito katılım payı uygulaması kapsamındaki ürünlerin faturaları incelendi. Ekipler, ürünlerin alış fiyatları ile raf satış fiyatları arasında uyum olup olmadığını kontrol etti.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, depozito katılım payındaki güncellemenin tüketici fiyatlarına yansıtılması sürecinde haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Ekiplerin, piyasa düzeninin korunması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için farklı sektörlerde de kontrollerini sürdürmesi bekleniyor.