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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlık, bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri kapsamında mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen firmalara toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı uygulandığını açıkladı.

2,5 YILDA 28,7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Sonradan kontrol firma denetimleri ve ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek usulsüz gümrük ve dış ticaret işlemlerine geçit verilmedi.

CEZALARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bakanlık verilerine göre;

2024 yılında 5,5 milyar lirası ikincil kontrol, 1,3 milyar lirası sonradan kontrol olmak üzere toplam 6,8 milyar liralık ceza kararı alındı.

2025 yılında 11,8 milyar lirası ikincil kontrol, 1,8 milyar lirası sonradan kontrol olmak üzere toplam 13,6 milyar liralık ceza uygulanarak bir önceki yıla göre yüzde 100 artış kaydedildi.

2026’nın ilk 6 ayında ise 6,5 milyar lirası ikincil kontrol, 1,8 milyar lirası sonradan kontrol olmak üzere toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış anlamına geliyor.

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ KULLANILIYOR

Bakanlık, denetim süreçlerinde yüz binlerce firma ve milyonlarca gümrük beyannamesi arasından riskli işlemleri belirlemek amacıyla Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi ileri veri analitiği sistemlerinden yararlanıldığını bildirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Riskli firmaların Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan denetime tabi tutulduğu, şüpheli gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubelerince incelendiği belirtilen açıklamada, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik denetimlerin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.