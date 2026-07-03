Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığının, haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni paylaşıldı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilerde; ihracat, geçen ayın Haziran 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara, ithalat yüzde 23,1 yükselişle 35 milyar 319 milyon dolara geldi.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 22,6 artışla 60 milyar 259 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 26,3 yükselişle 10 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,8 puan azalarak yüzde 70,6, enerji verileri hariç tutulduğunda 1 puan yükselişle yüzde 80, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 0,7 puan düşüşle yüzde 83,2 olarak ortaya çıktı.

ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT VERİLERİ

Geçen ay en çok ihracat yüzde 24,8 artışla ve 13 milyar 353 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 14,2 artış ve 7 milyar 456 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 32,7 artış ve 3 milyar 737 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,7 (23 milyar 361 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,5 (885 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2 (498 milyon dolar) olarak tespit edildi.

Haziran'da en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkenin ardından 1 milyar 540 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 355 milyon dolarla İtalya takip etti.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 45,8 oldu.

İTHALATTA ÇİN LİDER KONUMDA

Haziranda en çok ithalat, yüzde 30 artış ve 25 milyar 221 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 19,9 artış ve 5 milyar 30 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 1 azalış ve 5 milyar 4 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 81,3 ile imalat sanayisinde (28 milyar 716 milyon dolar), yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 818 milyon dolar), yüzde 5,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 874 milyon dolar) kaydetti.

Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 277 milyon dolarla Çin, 2 milyar 656 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 465 milyon dolarla Almanya izledi.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 52,8 oldu.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 493 milyon dolarla AB, 9 milyar 764 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 308 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri yer aldı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 7,4 ARTTI

GTS kapsamında ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 153 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artışla 325 milyar 212 milyon dolar olarak açıklandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 7,4 yükselişle 53 milyar 94 milyon dolar olarak kaydedilirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,9 oldu.