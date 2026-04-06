Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2025 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı.

Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen programda, bakan yardımcıları, kamu ve özel kurum temsilcileri ile sektör paydaşları da yer aldı. Bakan Bolat, “Ekonomik menfaatlerimizin olduğu birçok alanda menfaatlerimizin zarar görmemesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Dünya ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları geçen yılın başında patladı. Ülkeler çeşitli sübvansiyonlar ya da haksız ticaret usulleriyle pazarlara hücum ediyorlar. Bazıları kendilerini yüksek gümrük duvarlarıyla korumaya çalışıyor, bazıları da bu iki ateş arasında kalınca farklı modeller geliştirmeye çalışıyor. Biz de Türkiye’mizin ihracatını mal ve hizmetler bazında artırmaya, ülkemizin ithalatını makul düzeylerde tutmaya çalışıyoruz” dedi.

‘HAM PETROL FİYATLARI SAVAŞLA BİRLİKTE 110 DOLAR BANDINA YÜKSELDİ’

Amerika-İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan, İran’ın da karşılık vermesiyle komşu Körfez ülkelerine yansıyan savaşın etkilerinden söz eden Bakan Bolat, “Enerji havzaları trafiğe kapatıldı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla işlenmiş petrol ürünlerinin önemli bir kısmı taşınamaz hale geldi. Petrokimya ürünleri, kimyasallar ve gübreler gibi ürünlerde de ciddi sıkıntılar oluştu. Ham petrol fiyatları 65 dolarlardan 70 dolara çıkmıştı; savaşla birlikte 110 dolar bandına yükseldi. Doğal gazda da iki katına yakın bir artış gerçekleşti. Biz Allah’a çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’ye son 23 yılda her alanda çağ atlattık.

78 yılda yapılanların 4-5 katını 23 yılda yaptık. Bu noktada iş dünyasına daha fazla destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada mal ihracatı 7,8 kat, hizmet ihracatı 8,3 kat arttı. Türkiye, 2002’de 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı olan, kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolar olan, toplam milli geliri 238 milyar dolar olan, bölünmüş yolu sadece 6 bin kilometre olan bir ülkeydi. Bugün bunları kat kat artırdık. 30 bin kilometreden fazla duble yollar var. Bu yollar yapılmasa sizin üretimler taşınabilir mi? Limanlar, havaalanları, demiryolları ilerletilmese bu yapılan üretimler iç tüketime bile gitmekte zorlanır. Lojistikte çok büyük ilerlemeler sağlandı. Türkiye 112 milyar dolarlık bir lojistik sektörüne sahip oldu” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞAN ÜLKELERİN ÇOĞUNDA ELEKTRİK YOK, BİZDE BİR DAKİKA DAHİ ELEKTRİK KESİLMİYOR’

Körfez’de Suudi Arabistan’la yapılan anlaşma ile transit ticareti başlattıklarına dikkat çeken Bakan Bolat, “Transit vizeler veriliyor artık. Bununla Hürmüz Boğazı’ndan gidemeyen ürünleri bazıları boru hatlarıyla, bazıları karayolu taşımacılığıyla bölge ülkeleriyle taşımaya devam edeceğiz. Tarımda bir arz sorunu olmasın diye gübrede yeterince stoklarımızı yapmıştık. İhracatı kayda aldık, ithalatta gümrük vergilerini sıfırladık. Her yerden gübre geliyor.

Bu anlamda tarımda gübresiz kalmayalım, üretimimiz artmaya devam etsin diye. Bunun yanında özellikle gıda ürünlerinde de çok stoklarımız var. Bu yıl üretimimizde rekorlar bekleniyor. Herhangi bir don tehlikesi olmadığı takdirde bu yıl tarımda çok iyi rakamlarla karşılaşacağız. Bugün civarımıza bakın. Savaşan ülkelerin çoğunda elektrik yok. Bizde bir dakika dahi elektrik kesilmiyor. Enerjiyi 4 kat artırdık. Biz bu sene 45 milyar lira destekle ihracatımıza katkı vereceğiz. Geçen yıl 1 trilyon lira reeskont kredisi dağıttık. Eximbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalar ihracata ciddi destek verdi. Zor bir dönem ama destekleri artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DÜNYADA BEŞİNCİ, AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ’

Çimento, cam ve seramik sektörlerin önemli sektörler olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Bu sektörlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 civarındadır. Çimento sektöründe dünyada beşinci, Avrupa’da birinciyiz. Cam sektöründe güçlü üretim kapasitesine sahibiz. Seramikte de dünya sıralamasında üst sıralardayız. Avrupa Birliği en önemli pazarımızdır. ABD, Kanada ve diğer Avrupa ülkeleri önemli ihracat pazarlarıdır. İnovatif, kaliteli ve güçlü üretim yapısıyla bu sektörler Türkiye’nin önemli başarı hikayeleri arasında yer almaktadır. Bundan sonra da ticaret heyetleri, fuarlar ve desteklerle sektörlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çimento, cam ve seramik sektörlerinde üretim yapan firmalara ödülleri takdim edildi.