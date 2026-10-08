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Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen 170 milyon liralık işlem iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yeni Parti İzmir Milletvekili ve ekonomist Prof. Dr. Ümit Özlale’nin basın toplantısında gündeme getirdiği iddialara X hesabından yanıt veren Bolat, Hedef Yatırım’daki sukuk hesabının geçmişine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun işleyişine ilişkin bilgi verdi.

Bolat, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları dile getirenlere hukuki işlem uyarısında bulundu.

ÖZLALE, 170 MİLYON LİRALIK İŞLEMİ SORMUŞTU

Ümit Özlale, Yeni Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında fon piyasalarında yaşananları “finans piyasalarının Susurluk’u” olarak nitelendirmiş, bazı kabine üyelerine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a şu soruyu yöneltmişti:

“Sayın Bolat; Hedef Portföy’de MKK işlem no’su 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda kamuoyunun derhal aydınlatılmasını bekliyoruz.”

Bolat, bu sorunun ardından X hesabından yaptığı açıklamada hem Özlale’ye hem de bir önceki akşam Sözcü TV’de kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

'SUKUK HESABIMI 26 ŞUBAT 2024’TE AÇTIM'

Bolat, Hedef Yatırım’da bulunan sukuk hesabını 26 Şubat 2024 tarihinde açtığını belirterek, hesabın 16 Eylül 2026’da yedi finansal şirkete yönelik operasyonun ardından tasfiye amacıyla Ziraat Bankası’na devredildiğini söyledi.

Bakan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024’te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım Sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon TL’lik bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır.”

'MKK ŞAHIS TALİMATIYLA İŞLEM YAPAMAZ'

Özlale’nin gündeme getirdiği MKK işlem numarasına da değinen Bolat, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun menkul kıymetlerin kayıt ve saklama işlemlerini yürüttüğünü belirtti.

Bolat, MKK’nın doğrudan şahıs talimatıyla para transferi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savunarak şunları söyledi:

“İkincisi; MKK’nın (Merkezi Kayıt Kurulu) doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesi kanunlara göre yasaktır. MKK, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumudur.”

Sermaye piyasalarındaki işlemlerin bankalar ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Bolat, kendisine veya yakınlarına söz konusu tutarda bir transfer yapılıp yapılmadığının bankalardan sorulabileceğini ifade etti.

'SİZE HODRİ MEYDAN'

Bakan Bolat, Ümit Özlale’ye yönelik açıklamasında iddiayı araştırması için bankalara başvurması çağrısında bulundu.

“Öyleyse size açık davetim; Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; ‘Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon TL para transfer işlemi yapılabilmiş midir?’ Size hodri meydan.”

Bolat, Özlale’yi finansal işlemler konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmamakla da eleştirdi. Özlale’nin bir akademisyen olduğunu hatırlatan Bolat, kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle “ilim ahlakı” üzerinden de tepki gösterdi.

'SUKUK PORTFÖYÜ TEK BİR KİŞİYE AİT DEĞİLDİR'

Açıklamasında sukuk olarak bilinen kira sertifikalarının işleyişini de anlatan Bolat, bu yatırım araçlarında birden fazla yatırımcının tasarruflarının değerlendirilebildiğini belirtti.

Portföydeki toplam varlığın tek bir kişiye ait olmadığını vurgulayan Bolat, her yatırımcının hakkının kendi payıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

Bolat, “Bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir” dedi.

'400 KOYDU, 800 ALDI' İDDİASINI DA REDDETTİ

Bolat, açıklamasında bir önceki akşam Sözcü TV’de gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında gündeme getirdiği iddialara da değindi.

Hedef Yatırım’daki tasarruf hesabını 16 Eylül operasyonu öncesinde kapattığı ve “400 koydu, 800 aldı” şeklinde ifade edilen iddianın doğru olmadığını belirten Bolat, söz konusu suçlamayı daha önce de çürüttüğünü söyledi.

Özlale’nin 170 milyon liralık işlem sorusunun da bu iddiaların ardından geldiğini belirten Bolat, kendisine yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

VERİLERİ SIZDIRANLARA DAVA UYARISI

Ticaret Bakanı Bolat, açıklamasının sonunda finansal bilgilerin banka ve aracı kurumlar üzerinden sızdırıldığı iddiasına da değindi. Bolat, “Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.