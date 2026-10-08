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Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları üzerinden kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bolat, 26 Şubat 2024'te 37,8 milyon liralık aile tasarrufunu Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK niteliğindeki bir yatırım aracına yatırdığını, hesabın fon soruşturmalarının başladığı 16 Eylül 2026'dan önce de sonra da kapatılmadığını belirterek, "400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır" dedi.

Bolat, bakanlık görevine geldiği tarihten itibaren kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının tüm mal varlığı beyanlarının kanuni süreler içinde ve eksiksiz olarak ilgili kurumlara sunulduğunu belirtti.

"37,8 MİLYON LİRALIK AİLE TASARRUFUMUZ SUKUK'A YATIRILDI"

Bolat, bakanlık görevinden önceki 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübesi boyunca oluşan aile tasarruflarından 37,8 milyon liralık kısmın, 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK yani kira sertifikası niteliğindeki yatırım aracına yatırıldığını açıkladı.

Söz konusu yatırımın mal beyanında da kayıtlı olduğunu belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca SUKUK aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, SUKUK hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır."

"FON SORUŞTURMASI ÖNCESİNDE YA DA SONRASINDA HESAP KAPATILMADI"

Bolat, fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde, öncesinde veya sonrasında söz konusu tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı ya da farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini belirtti.

Bolat, "Kamuoyunda 'fondaki para' şeklinde itibarsızlaştırılmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir. 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır" dedi.

"HESAP ÜZERİNDEN HİSSE SENEDİ ALIM SATIMI YAPILMADI"

Yaklaşık 2 yıl 8 aydır söz konusu hesabın üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmediğini belirten Bolat, kendi adına herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık ya da imza yetkisi bulunmadığını söyledi.

Bolat, kendisinin söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesini de "külliyen yalan" olarak nitelendirdi.

"KRİPTO VARLIK VE YURT DIŞI PARA YATIRIMIMIZ OLMADI"

Bolat, ne kendisinin ne de ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırım işlemi bulunduğunu belirterek, devlete vergi ve sigorta primi borçlarının da olmadığını ifade etti.

Tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerinin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemlerine tabi olduğunu kaydeden Bolat, MASAK, SPK, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer yetkili kurumların inceleme ve denetimlerine açık olduklarını söyledi.

"HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Bolat, 2 yıl 8 aydır aynı SUKUK yatırım aracında bulunduğunu ve halen kapatılmadığını belirttiği aile tasarrufunun fon soruşturmalarıyla ilişkilendirilmesini "kara propaganda" olarak nitelendirdi.

Bolat, açıklamasının sonunda, şahsının itibarını zedelemeye yönelik olduğunu savunduğu iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki haklarını kullanacağını belirterek, "Bu mesnetsiz yalan bilgi ve iftiralara karşı bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.