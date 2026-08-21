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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik programı kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi. Bolat, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

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‎Bilecik’in köklü tarihi ve güçlü üretim kültürüyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Bolat; seramik, mermer ve doğal taş, metal ve makine sektörlerinin kentin sanayi yapısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

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‎Bilecik’in 2025 yılında faaliyet ili bazında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Bolat, kente sağlanan ihracat desteklerindeki artışa da dikkat çekti. İhracata yönelik devlet yardımlarının 2024 yılında 10,4 milyon TL seviyesindeyken 2025 yılında 23,3 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

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‎Esnafa sağlanan finansman desteğine ilişkin de bilgi veren Bolat, Bilecik’teki esnafa 2025 yılı içerisinde yaklaşık 471 milyon TL finansman maliyeti indirimli kredi kullandırıldığını kaydetti.

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‎Üretici, esnaf, girişimci ve ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bolat, Bilecik’in üretim, ticaret ve ihracat potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.