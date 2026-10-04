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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tıbbi görüntüleme cihazı satın alma ve bu cihazları kamu kurumlarına kiralama vaadiyle vatandaşlardan para toplandığı iddiaları üzerine yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

SON TV’nin haberine göre, soruşturma şüpheli E.D.’nin, müştekilere kendi adlarına tıbbi görüntüleme cihazları satın alınacağını ve bu cihazların Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlara kiralanacağını söylediği iddiası üzerine başlatıldı. Vatandaşlara bu yöntemle yüksek kazanç elde edeceklerinin vaat edildiği öne sürüldü.

TİCARİ FAALİYET VE İHALE KAYDI ÇIKMADI

Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin söz konusu alanda herhangi bir ticari faaliyetinin ve ihale kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturma genişletilirken, şüphelilerin hesap hareketleri de incelemeye alındı.

MASAK İNCELEMESİNDE 831 MİLYON TL’LİK TRAFİK

MASAK verileri üzerinden yapılan analizlerde E.D.’ye ait hesaplarda yaklaşık 831 milyon TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

Hesap hareketlerinin yaklaşık 733 milyon TL’lik bölümünün ise son bir yıl içerisinde gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu tutarların şüphelinin hesaplarındaki toplam işlem hacmini ifade ettiği belirtildi.

PARALARIN BİR BÖLÜMÜ BAHİS SİTELERİNE GİTMİŞ

E.D.’nin cep telefonu ve mali hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, yüksek tutarlardaki paraların bahis platformlarına gönderildiğine ilişkin kayıtlara ulaşıldı.

İncelemelerde yasal bahis platformlarının yanı sıra yasa dışı bahis sitelerine de para transferleri yapıldığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında E.D. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 4 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.E., F.K., D.A., S.D. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.