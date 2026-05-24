İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ta yer alan analize göre, Orta Doğu'da yaşanan savaş ve beraberindeki çatışma ortamı, bölgedeki havacılık dengelerini değiştirdi. Dubai, Abu Dabi ve Doha merkezli havayolu firmalarının operasyonlarında ciddi aksaklıklar yaşanırken, süreç boyunca tam kapasiteyle hizmet vermeyi sürdüren İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY) Avrupa-Asya hattındaki pazar payını önemli ölçüde artırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yolcu tarafındaki büyümenin şirketin kendi beklentilerinden çok daha hızlı gerçekleşebileceğini belirterek, nihai amaçlarının "dünya liderliği" olduğunu vurguladı.

2033 HEDEFİ: 850 UÇAKLIK DEV FİLO

Haberde paylaşılan stratejik planlamalara göre THY, 2033 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 850’ye yükseltmeyi hedefliyor. Bu genişleme hamlesinin, şirketi uluslararası koltuk kapasitesi baz alındığında küresel ölçekte en büyük ilk üç havayolu şirketinden biri konumuna getireceği öngörülüyor. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte yaklaşık 36 adet geniş gövdeli uçağı envanterine katması beklenen THY; Çin, Japonya, Avustralya, ABD, Kanada ve Latin Amerika yönünde yeni hat açılışları planlıyor.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'I AŞTI, ROTALAR DEĞİŞTİ

Son dönemde operasyonel esneklik adımları atan şirket, bazı uçaklarını Orta Doğu ve ABD hatlarından çekerek Asya ve Afrika rotalarına yönlendirdi. Yapılan bu stratejik hamlelerin ardından mart ayında gerçekleştirilen birçok uçuşta doluluk oranlarının yüzde 90 barajını aştığı aktarıldı.

Körfez bölgesine yönelik tarifeli seferlerin yeniden başlatılması için birkaç hafta daha bekleneceği, ancak ekim ayına kadar savaş öncesindeki günlük uçuş frekanslarına geri dönülmesinin planlandığı bildirildi.

MALİYET YÖNETİMİ VE İFLAS EDEN ŞİRKETİN UÇAKLARI İÇİN GÖRÜŞMELER

Savaşın ardından jet yakıtı maliyetlerinin yaklaşık iki katına çıkması üzerine THY, bütçe yönetiminde koruyucu önlemler aldı:

Yakıt Güvencesi: Şirket, artan maliyet riskine karşı toplam yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'lık kısmını hedge (fiyat sabitleme) işlemleriyle güvence altına aldı.

Tasarruf Tedbirleri: Maliyet baskısını azaltmak amacıyla seyahat, konferans ve sponsorluk harcamalarında kısıtlamaya gidildi. Ancak THY'nin marka kimliğinde önemli yer tutan uçak içi ikram ve yemek hizmetlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağı vurgulandı.

Hat Optimizasyonu: Toplamda 350 destinasyona uçan şirket, verimlilik analizi doğrultusunda 21 hattını kapattı. Zarar eden bazı hatlar ise uzun menzilli ana uçuşlara besleyici yolcu taşıdığı gerekçesiyle açık bırakıldı.

Financial Times haberinde son olarak, THY’nin küresel büyüme stratejisi kapsamında, yakın dönemde iflas başvurusunda bulunan ABD merkezli havayolu firması Spirit Airlines'ın filosundaki bazı uçakları satın almak üzere resmi görüşmeler yürüttüğü bilgisine yer verdi.