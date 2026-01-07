Türk Hava Yolları (THY), kabin ekiplerinin kıyafet yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi imzalı yeni yönetmelik, özellikle aksesuar kullanımını yeniden düzenliyor.

En dikkat çeken nokta, kabin memurlarının üniformalarında Atatürk rozeti veya Türk bayrağı rozeti takmasının yasaklanması.

Ancak araştırmalar, bu yasağın yeni olmadığını, benzer kısıtlamaların 2011'den beri uygulandığını gösteriyor. Yönetmelik, aynı zamanda bileklik, kolye ve yüzük gibi kişisel aksesuarlara belirli sınırlar içinde izin vererek esneklik getiriyor.

YÖNETMELİKTEKİ ANA DEĞİŞİKLİKLER

Yeni yönetmeliğin 3.3.12 numaralı "Aksesuar" bölümü, üniforma ile birlikte kullanılabilecek eşyaları detaylı olarak tanımlıyor. Buna göre, kabin ekipleri basit ve sade tasarımlı aksesuarlar takabilecek. Örneğin, yüzük, parmağına veya orta parmağa takılan ince bir adet 0,5 cm kalınlığındaki altın, gümüş, rose gold (pembe ve tonalı hariç) renkte bileklik veya zincir kullanılabilecek. Ip, deri, boncuk gibi materyallerden yapılmış bileklikler ve kelepçe formundaki bilezikler ise yasak.

Ayrıca, işaret dili rozeti, elbise veya yelek sol göğüs hizasında isimlik üzerine takılabilecek. Görev belirlenen rozetler (ISG Gönüllüsü, Kabin Ekibi Kontrolörü vb.) isimlik üzerine eklenebilecek. Ancak, Türk Hava Yolları kıdem rozeti dışında herhangi bir rozet kullanılamayacak. Bu kural, Atatürk ve Türk bayrağı rozetlerini doğrudan etkiliyor.

ROZET YASAĞI ÖNCEDEN VAR MIYDI?

Araştırmalara göre, THY'nin rozet kısıtlaması yeni bir uygulama değil. 2011 yılında benzer bir yönetmelik değişikliğiyle, kabin ekiplerinin üniformalarında yalnızca şirket tarafından verilen rozet, bröve ve isimliklere izin verilmişti. Bu dönemde, Atatürk ve Türk bayrağı rozetleri takan personelin rozetleri sökülmüş ve uyarılar yapılmıştı. O tarihten beri tartışmalı olan bu kural, 2012'de de gündeme gelmiş ve THY yönetiminin "Atatürk rozetini yasaklayan" kararları eleştirilmişti.

Sosyal medyada 2011 ve 2021 yıllarında paylaşılan gönderiler, uçuş öncesi rozetlerin söküldüğünü doğruluyor. Son güncellemeyle yönetmelik yenilenmiş olsa da, rozet yasağı eski kökenli ve değişmeden korunmuş görünüyor.

'YOKSA BUNU DA MI DEM İSTEDİ?'

THY'nin bu değişikliği, sosyal medyada hızla yankı buldu. Gazeteci Ali Kıdık'ın X platformunda paylaştığı gönderide, "THY'nin Atatürk'le, Türk Bayrağı ile ne alıp veremediği var. Yoksa bunu da mı DEM istedi?" ifadeleriyle eleştiri getirdi.

Kıdık, yönetmeliğin kabin memurlarında önemli değişiklikler getirdiğini ve rozet yasağının en göze çarpan unsur olduğunu vurguladı.