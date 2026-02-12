Türk Hava Yolları’nın (THY) 12 yıl önce Iğdır seferlerinin tanıtımı için hazırladığı ve büyük ilgi gören “Hayal Edince” reklam filminde rol alan çocuklar, yıllar sonra yeniden THY’nin konuğu oldu.

Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, bu kez havayolu şirketinin 500’üncü uçak lansmanında yer aldı. Bir döneme damga vuran reklamın minik yıldızları, aradan geçen yılların ardından düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, reklam filminde yer alan isimlerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolat, reklamın çekildiği dönemde filoda 274 uçak bulunduğunu hatırlatarak, “O gün bu büyüklüğe ulaşacağımız söylense inanmak zor olurdu. Hem onlar hayal etti hem biz hayal ettik ve başardık” dedi.

'Bizi okuldan seçmişlerdi'

Reklam filminde yer alan Elvan Büyükdursak ise davet nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Çekimlerin kendi köylerinde yapıldığını anlatan Büyükdursak, “Bizi okuldan seçmişlerdi. Çekimler yaklaşık iki ay sürdü. O dönem reklam büyük ilgi görmüştü, bugün yeniden bir arada olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.