Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayına ait yolcu ve kargo trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında artıran THY, mayıs ayında ulaştığı yüzde 84'lük doluluk oranıyla kendi tarihinin en yüksek mayıs ayı performansına imza attı.

Açıklanan resmi verilere göre THY'nin operasyonel sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

İÇ VE DIŞ HATLARDA YÜKSEK DOLULUK

Yolcu Sayısı ve Doluluk: Geçen ay toplam 7,9 milyon yolcu taşıyan şirketin dış hat doluluk oranı yüzde 84, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,4 olarak kayıtlara geçti.

Kapasite Artışı: Toplam arz edilen koltuk kilometre, geçen yılın mayıs ayındaki 22,6 milyar seviyesinden yüzde 2,5 artışla bu yılın aynı ayında 23,2 milyara yükseldi.

Kargo Taşımacılığında Yükseliş: THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında artarak 203,1 bin ton olarak gerçekleşti.

2026 YILININ İLK 5 AYLIK DÖNEMİ DE YÜKSELİŞTE

Yılın ocak ve mayıs aylarını kapsayan ilk 5 aylık döneminde de THY, büyüme ivmesini korudu. Geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 7,3 artış göstererek 36,4 milyona ulaştı.

5 Aylık Doluluk Ortalaması: Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 83,6 oldu. Bu dönemde yurt dışı uçuşların doluluk oranı yüzde 83,5, yurt içi uçuşların doluluk oranı ise yüzde 84,3 olarak belirlendi.

Toplam Kapasite: Arz edilen koltuk kilometre, geçen yılın ilk 5 ayında 105,3 milyar iken, bu yıl yüzde 6,5 artışla 112,1 milyara ulaştı.

Kargoda Çift Haneli Büyüme: Ocak-Mayıs döneminde taşınan toplam kargo ve posta miktarı, geçen yılki 840,7 bin ton seviyesinden yüzde 13,5'lik dikkat çekici bir artışla 954,6 bin tona yükseldi.

Öte yandan, yapılan açıklamada Türk Hava Yolları'nın mayıs ayı sonu itibarıyla filosundaki toplam uçak sayısının 542'ye ulaştığı bilgisine yer verildi.