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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool arasında dikkat çeken bir sponsorluk anlaşmasına imza atıldı.

THY'den yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Liverpool FC'nin ana partneri olacak. İşbirliği kapsamında THY logosu, 2027-2028 sezonundan başlayarak Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde bulunacak.

LIVERPOOL'DA 17 YIL SONRA DEĞİŞİKLİK

Anlaşma aynı zamanda Liverpool'un ticari tarihinde önemli bir değişimi beraberinde getirecek. İngiliz kulübünün forma ana partneri 17 yıl sonra ilk kez değişecek.

Liverpool'un uzun süredir forma sponsoru olan Standard Chartered ise 2027'den itibaren kulübün Global Partneri olarak işbirliğini sürdürecek.

THY'DEN LIVERPOOL AÇIKLAMASI

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Liverpool'un dünya çapındaki taraftar kitlesine dikkat çekerek, iki global markanın bir araya geldiğini belirtti.

Olmuştur, "THY'nin kulübün ana partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI'

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty ise anlaşmayı kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi.

Latty, THY'nin dünya çapında tanınan ve geniş uluslararası uçuş ağına sahip bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, Haziran 2027'den itibaren Türk Hava Yolları'nı Liverpool'un ana partneri olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

5 YILDA 300 MİLYON STERLİNİ AŞACAK

Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre Liverpool ile Türk Hava Yolları arasındaki beş yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının toplam değeri 300 milyon sterlini aşacak. Liverpool'un anlaşmadan yıllık 60 milyon sterlinin üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Haberde, ismi açıklanmayan kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre toplam gelirin yaklaşık 405 milyon doların üzerinde olacağı aktarıldı.

Liverpool yönetiminin bu anlaşmanın, Premier Lig tarihinde yalnızca forma göğüs sponsorluğunu kapsayan en yüksek bedelli ticari anlaşma olduğuna inandığı belirtildi.