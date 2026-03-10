Türk Hava Yolları (THY), kabin ekiplerinin dış görünümüne dair standartlarını güncelleyerek havacılık dünyasında ses getiren bir karara imza attı. Şirket tarafından ekiplere gönderilen resmi yazıyla birlikte, artık yüz bölgesinde belirgin değişiklikler yaratan estetik müdahaleler yapılamayacak.

ESTETİK VE ABARTILI MAKYAJ YASAK KAPSAMINDA

Aırporthaber'in özel haberine gör yeni düzenleme sadece cerrahi veya klinik müdahaleleri değil, günlük kozmetik tercihlerini de etkiliyor. Kararın öne çıkan başlıkları şunlar:

Yüz hatlarını belirgin şekilde değiştiren uygulamalar yasaklandı.

Kabin memurlarının sade ve abartıdan uzak bir imaj sergilemesi istendi.

Yoğun ve dikkat çekici makyaj yerine, daha hafif ve doğal tonlar tercih edilecek.



DENETİMLER NASIL YAPILACAK?

Havacılık sektöründe görsel standartlar her zaman önemli olsa da, THY’nin estetik işlemlere getirdiği bu net sınır dikkat çekici bir karar olarak yorumlanıyor. Şirketin, yeni kurallara uyumu mevcut üniforma ve görünüm standartları denetimleri çerçevesinde titizlikle takip edeceği belirtiliyor.