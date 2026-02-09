THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltukla sunulan kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini 19 Şubat’a kadar satın alabilir.
Türk Hava Yolları (THY), vizesiz Avrupa destinasyonlarına uygun fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu.Derleyen: Hande Karacan
Kampanya kapsamında yolcular, 24 Mart – 25 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki şehirler için gidiş-dönüş biletlerini uygun fiyatlarla alabilecek:
Üsküp ve Priştine: 109
Moldova, Saraybosna ve Tiran: 129
Podgorica ve Tivat: 159
Belgrad: 189 dolardan
Biletler, THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından kolayca satın alınabiliyor. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com
adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden ulaşılabilir.
Kaynak: Haber Merkezi