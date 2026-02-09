Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ERMAN TOROĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anasayfa Ekonomi THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz Avrupa destinasyonlarına uygun fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 1

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltukla sunulan kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini 19 Şubat’a kadar satın alabilir.

1 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 2

Kampanya kapsamında yolcular, 24 Mart – 25 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki şehirler için gidiş-dönüş biletlerini uygun fiyatlarla alabilecek:

2 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 3

Üsküp ve Priştine: 109

Moldova, Saraybosna ve Tiran: 129

Podgorica ve Tivat: 159

Belgrad: 189 dolardan

3 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 4

Biletler, THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından kolayca satın alınabiliyor. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com

4 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 5

adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden ulaşılabilir.

5 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 6
6 7
THY'den büyük kampanya: 19 Şubat’a kadar geçerli: Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro