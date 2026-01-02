Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan 100 milyar TL değerindeki dev yatırımlarını açıkladı. Bu girişimler arasında modern teknoloji tesisleri ve dünyanın en büyük kargo terminali gibi projeler bulunuyor.

Yeni yatırımlar kapsamında, 4,5 milyon ton kapasiteye sahip dünyanın en büyük hava kargo terminali ile günlük 500 bin ikram kapasitesine sahip dünyanın en büyük uçak içi ikram tesisi faaliyete geçiriliyor.

Havacılık sektörüne kazandırılacak yeni yetkinlikler için modern eğitim tesisleri devreye giriyor. Böylece sektörde nitelikli iş gücü artırılırken, yeni becerilerin geliştirilmesi için de kapsamlı fırsatlar sunulacak.

26 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türk hava yolları, teknoloji altyapısında da önemli yatırımlar yapıyor. 2026’da açılacak iki yeni veri merkezi ile şirketin mevcut teknoloji kapasitesi tam 5 katına çıkarılacak. Ayrıca Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezi de hizmete girerek bölgesel liderliği pekiştirecek.

Yeni yatırımlar aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağlayacak. 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak ve havacılık ekosistemi büyümeye devam edecek. Toplam yatırım 100 milyar lirayı buluyor.

THY’nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yatırımın kapsamı ve hedeflerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim."