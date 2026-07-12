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THY’nin duyurduğu kampanya kapsamında, yolcular belirli tarihler arasında satın alacakları biletlerle yılın son çeyreğinde uygun fiyatla seyahat etme imkânı yakalayacak.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, 12-14 Temmuz 2026’da satın alınan biletleri kapsıyor. Bu biletlerle yapılacak yurt içi uçuşlar ise 1 Ekim ile 20 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE’Yİ KEŞFET ÇAĞRISI

THY, kampanya ile yolcuları Türkiye’nin farklı destinasyonlarını keşfetmeye davet ederken, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin planlarını belirtilen tarihlere göre yapması gerektiğini vurguladı.