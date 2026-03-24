Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları (THY) yolcularının memnuniyet oranına ilişkin güncel verileri paylaştı.
THY’de memnuniyet zirvede: Yüzde 87’ye ulaştı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 102 bini aşkın yolcuyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. THY’de genel memnuniyet yüzde 87’ye, kabin ekibi memnuniyeti yüzde 91’e yükselirken, Net Tavsiye Skoru 2026 Şubat itibarıyla 52’ye ulaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, 102 bin 150 yolcunun katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla duyurdu.
Açıklamaya göre, THY’nin genel müşteri memnuniyet oranı yüzde 87’ye yükselirken, kabin ekibine duyulan memnuniyet oranı ise yüzde 91 seviyesine ulaştı.
Ekşi ayrıca, havacılık sektöründe önemli bir performans göstergesi olarak kabul edilen Net Tavsiye Skoru (NPS) verilerine de dikkat çekti.
Paylaşılan bilgilere göre THY’nin NPS değeri 2023 yılında 37, 2024’te 39, 2025’te 49 olurken, 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla 52’ye yükseldi.
Bu artışın, yolcu deneyiminde sağlanan iyileşmelerin bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.
Yolcu memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulayan Ekşi, “Memnuniyetiniz bizim mutluluğumuz” ifadesini kullanarak müşteri odaklı hizmet anlayışını yineledi.
THY’nin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Memnuniyetiniz bizim mutluluğumuz. 102 bin 150 misafirimizle yaptığımız araştırmada:
Genel memnuniyet yüzde 87,
Kabin ekibi memnuniyeti yüzde 91'e yükseldi.
Net Tavsiye Skorumuz (NPS): 2023: 37, 2024: 39, 2025: 49, 2026: 52 (Şubat) Siz yeter ki memnun ve mutlu olun" paylaşımında bulundu.