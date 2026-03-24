THY’de memnuniyet zirvede: Yüzde 87’ye ulaştı

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Memnuniyetiniz bizim mutluluğumuz. 102 bin 150 misafirimizle yaptığımız araştırmada:

Genel memnuniyet yüzde 87,

Kabin ekibi memnuniyeti yüzde 91'e yükseldi.

Net Tavsiye Skorumuz (NPS): 2023: 37, 2024: 39, 2025: 49, 2026: 52 (Şubat) Siz yeter ki memnun ve mutlu olun" paylaşımında bulundu.