THY'de kabin ekiplerinin üniforma yönetmeliğinde güncellemeye gittiği iddia edilmiş, düzenlemede, kabin memurlarının yalnızca THY kıdem rozeti takmasına izin verilirken, Atatürk ve Türk bayrağı rozetleri gibi diğer rozetler yasaklandığı öne sürülmüştü. "Yeni düzenleme" iddiasına tepki yağmaya devam ederken gazeteci Can Özçelik'in konuyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Özçelik, konuyu THY'li yetkililere sorduğunu belirterek, yetkililerin kabin ekibinin Türk bayrağı ve Atatürk rozeti takmasına müdahalenin olmadığını söylediklerini duyurdu.

Özçelik, 2009 yılında yayınlanan THY yönetmeliğine dikkat çekerek “Ceket ve yelek yakasında THY tarafından verilen rozet, bröve ve isimlik haricinde rozet kullanılmaması ve farklı renkte yoyo takılmamasına azami dikkat edilecektir" belgesini de paylaştı.

Özçelik'in paylaşımı şöyle:

17 YIL ÖNCEKİ YÖNETMELİKLE BUGÜN AYNI İŞTE O BELGE

"THY'nin kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiği artık hiçbir kabin memurunun üniforma üzerine Atatürk veya Türk bayrağı rozeti takamayacağı iddia edilmişti. Konuyu THY yetkililerine sordum.

YÖNETMELİK 17 YIL ÖNCE DE VARDI TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK’E MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL

Uygulamanın daha önceki yıllarda da yapıldığını, ancak Türk bayrağı ve Atatürk rozeti takılmasına müdahalenin söz konusu olmadığını ifade ettiler. 2009 yılında yayınlanan yönetmeliğe bakıldığında da rozetlerle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Ceket ve yelek yakasında THY tarafından verilen rozet, bröve ve isimlik haricinde rozet kullanılmaması ve farklı renkte yoyo takılmamasına azami dikkat edilecektir"

İŞTE O BELGE 2009 yılında kabin görevlileriyle ilgili yayınlanan duyuruyu yayınlıyorum…"