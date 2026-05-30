Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Malatya’ya gerçekleştirdiği sefer sırasında uçakta sıra dışı bir olay meydana geldi. İniş öncesinde yaşanan bu durum, kabin ekibine ve yolculara zor anlar yaşattı.

GÜVENLİK UYARISINI DİNLEMEDİ

Edinilen bilgilere göre, uçağın Malatya Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı esnada, standart emniyet prosedürleri doğrultusunda yolculara koltuklarından kalkmamaları ve kemerlerini bağlamaları yönünde anons yapıldı.

Bu sırada tuvalete gitmek isteyen kadın bir yolcu, iniş hazırlıklarının başlamış olması nedeniyle kabin görevlileri tarafından durduruldu. Güvenlik kuralları gerekçe gösterilerek yolcunun tuvaleti kullanmasına izin verilmedi.

KABİN İÇİNDE ŞOKE EDEN ANLAR

Uyarılara rağmen yerinde durmayan yolcunun, kabin içinde diğer yolcuların gözü önünde tuvaletini yaptığı öne sürüldü. Yaşanan bu olay uçakta büyük bir şaşkınlık ve panik havası yaratırken, kabin ekiplerinin duruma anında müdahale ettiği bildirildi.

İşte sosyal medyada yayılan o anlar;