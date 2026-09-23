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Kaynak: Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli filo planlaması kapsamında Boeing ile yürüttüğü büyük ölçekli görüşmeler sonuçlandı.

Taraflar, 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi.

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından varılan anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildi.

Anlaşma, THY'nin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

100 UÇAK KESİN, 50 UÇAK OPSİYON

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları, 100 adet Boeing 737-8'i kesin olarak sipariş etti. Şirket ayrıca 50 adet 737 MAX için opsiyon hakkı aldı.

Anlaşmada 737 MAX ailesinin en büyük modeli 737-10'a geçiş hakkı da bulunuyor.

Böylece THY, yolcu talebi ve operasyonel ihtiyaçlarına göre gelecekte filosunun kapasitesini daha esnek şekilde planlayabilecek.

THY'NİN FİLOSU BÜYÜYECEK

Yeni uçakların THY'nin kısa ve orta menzilli uçuş ağını güçlendirmesi ve şirketin uzun vadeli büyüme planını desteklemesi hedefleniyor.

Boeing'in açıklamasına göre Türk Hava Yolları ve AJet'in mevcut filosunda 200'den fazla Boeing uçağı bulunuyor.

Yeni anlaşma, THY'nin 2025 yılında verdiği 75 adede kadar Boeing 787 Dreamliner siparişinin ardından Boeing ile iş birliğinin yeni ayağını oluşturuyor.